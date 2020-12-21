Накопительный счет «Автомобилист» с повышенным процентом на остаток по счету до 6,4% теперь можно открыть не только в офисе, но и в интернет- или мобильном банке РГС Банка. Сберегательный продукт могут оформить автовладельцы, предоставив данные водительского удостоверения или документы на машину (СТС/ПТС), сообщает пресс-служба кредитной организации.



Накопительный счет «Автомобилист» открывается в рублях. Клиент может активно пользоваться средствами, пополняя счет или снимая наличные без ограничений, и удобно управлять ими в ДБО. Проценты начисляются на ежедневный остаток по счету от 1 тыс. рублей, капитализируются и выплачиваются ежемесячно.

К базовой ставке 4,4% может быть начислена надбавка до 2% годовых при условии оформления дебетовой карты «АвтоДрайв». Для начисления повышенной ставки достаточно просто оплачивать картой ежедневные покупки любых товаров и услуг на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

Бесплатная дебетовая карта «АвтоДрайв» с функцией бесконтактной оплаты выпускается в премиальной категории «Мир Продвинутая» и может быть оформлена как на физическом пластике, так и в цифровом формате. Виртуальной картой «Автодрайв» удобно расплачиваться в Интернете и в устройствах с бесконтактной оплатой, предварительно привязав ее к электронному кошельку в смартфоне через сервисы Samsung Pay или Mir Pay. По карте также предусмотрен кешбэк до 20% и прочие привилегии в рамках программы лояльности платежной системы «Мир». И наконец, с ее помощью можно бесплатно снимать наличные и пополнять счет в широкой сети собственных и партнерских банкоматов, поддерживающих функцию NFС.