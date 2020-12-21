Госдума ратифицировала протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении с Кипром. Документ внесен на ратификацию правительством РФ. Речь идет о протоколе о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Кипр от 5 декабря 1998 года об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

«Необходимость внесения изменений в соглашение вызвана изменившимися условиями экономической деятельности и продиктована экономической ситуацией как в Российской Федерации, так и в мире в целом, что, в свою очередь, вызвало необходимость концентрации финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительством РФ мер по поддержке населения и экономики страны в свете угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в пояснительной записке. В ней указывается, что «изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых большая часть доходов российского происхождения по сути выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом».

Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями. К таким исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые правительством, ЦБ, пенсионными фондами, страховыми компаниями обеих стран, а также публичными компаниями Кипра и РФ, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате выплаты дивидендов. В отношении таких доходов установлена ставка налога у источника в размере 5%. Эта пониженная ставка применяется исключительно в случае наличия фактического права на дивиденды у получателей дохода и статуса резидента Кипра или РФ.

В части процентных доходов к таким исключениям относятся долговые обязательства перед публичными компаниями, в отношении которых выполняются аналогичные условия касательно размера участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, и доли собственных акций, находящихся в свободном обращении. Для них предусмотрена 5-процентная ставка налога у источника при условии, что такая публичная компания является фактическим получателем дохода и резидентом Кипра или РФ.

Одновременно протокол устанавливает освобождение от налогообложения у источника процентных доходов, выплачиваемых по банковским кредитам, по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным займам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед правительством, ЦБ, пенсионными фондами и страховыми компаниями обоих государств.