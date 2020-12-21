Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправки в законодательство, гарантирующие выплаты по больничным в размере не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Изменения внесены в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Их инициаторами стали парламентарии-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым.

«В этом году по инициативе президента было принято решение о нижнем пределе выплат по больничным листам. Данная мера стала действенной мерой поддержки, поэтому мы предложили сделать ее бессрочной», — цитирует Турчака пресс-служба «Единой России».

Другая принятая поправка устанавливает механизм выплат социальных пособий напрямую из Фонда социального страхования, а не работодателями. «Такой порядок будет гарантировать людям получение всех пособий независимо от финансового положения работодателя», — уверен Турчак.