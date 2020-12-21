Freedom Holding Corp. приобретает брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc., зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи, а также NASDAQ, FINRA и SIPC.

Членство в FINRA и покупка Prime Executions дает Freedom Holding Corp. прямой доступ на биржи США и возможность обслуживать американских инвесторов. Одобрение от FINRA получено 18 декабря.

Freedom Holding Corp. приобретает находящиеся в обращении акции Prime Executions у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета директоров компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 30 дней.

На должность президента компании Prime Executions назначен Роберт Вотзяк. Он имеет более 30 лет опыта работы на финансовых рынках, включая руководящие должности на NYSE. На должности президента он займется дальнейшим развитием компании.

