По мнению специалистов ведущих экономических вузов и экспертов рейтинговых агентств, ключевыми трендами в экономике страны в 2021 году станут усиление влияния государства на деловую и социальную жизнь, несмотря на формальное снижение его доли в ВВП, отраслевые сдвиги, а также активная налоговая политика, пишут «Известия» .

По расчетам ФАС, доля государства в экономике составляет примерно 70%. Оценка главы Счетной палаты Алексея Кудрина — 46—48%, а Международного валютного фонда — 33—35% ВВП. Но, несмотря на сокращение уровня госсобственности и доли расходов в ВВП, зависимость экономики от государства продолжит расти, уверен директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Более того, как бизнесу, так и населению однозначно придется чаще ощущать на себе прямые и косвенные действия государства. Компании могут столкнуться с усилением налогового администрирования, отметил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Государство станет безусловным драйвером процессов цифровой трансформации, добавил профессор ВШЭ Юрий Симачев. И разработчики, и компании начинают ориентироваться на такие изменения, как развитие «умных»

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что сейчас идет очень активный процесс адаптации и государства, и бизнеса к новым условиям. Поэтому изменений будет много, в том числе и в виде корректировки уже принятых решений, и они затронут все сферы экономики, уверен он. Только когда основные для правительства показатели, например доходы населения, демография, стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям, частота изменений спадет. Поэтому стоит настроиться на период больших перемен и ждать его окончания до 2022 года не стоит, полагает эксперт.