Пандемия не изменила радикально мир, но послужила катализатором глобальных тенденций, начавшихся ранее, пишет РБК , ссылаясь на исследование Credit Suisse Research Institute «Что дальше? Долгосрочные последствия COVID-19». Так, долгосрочные экономические последствия, вероятно, будут намного слабее, чем от прошлых пандемий, указывает Credit Suisse. Основания так считать — меньшая смертность при текущей пандемии и прогресс в науке и медицине.

Credit Suisse отмечает, что с 1990 года рост денежной массы и индекс потребительских цен практически не коррелируют и вряд ли стоит ожидать, что в обозримом будущем связь между двумя этими агрегатами восстановится. Риски инфляции могут возникнуть, если правительства еще более резко нарастят расходы, а мультипликаторы этих расходов будут намного выше, чем сейчас. Или если центробанки начнут обслуживать политические задачи правительств, что маловероятно, подчеркивает Credit Suisse. Скорее всего, постковидный мир будет отличаться «вялым экономическим ростом и едва заметной инфляцией», пишет банк.

Страны мира стремятся расширить свою базу и сократить зависимость от других, в особенности от Китая, отмечает Credit Suisse. Одним из следствий такой политики станет возвращение производства в исконные государства и диверсификация цепочек поставок. Китай, со своей стороны, будет сворачивать некоторые программы экспансии в Латинскую Америку и на Ближний Восток, сосредотачивая усилия в направлении Юго-Восточной Азии. Пока непонятно, какие последствия это принесет для России, указывает банк.

Пандемия привела к расширению полномочий государств, чрезвычайная ситуация позволила некоторым государственным лидерам принимать экстренные решения в обход парламентов через свои исполнительные указы. Когда кризис закончится, часть лидеров расстанется со своими чрезвычайными полномочиями, но часть захочет их сохранить, предупреждает Credit Suisse. Правительства помогли бизнесу не обанкротиться, а людям — не потерять рабочие места. Обратной стороной такой антикризисной поддержки стал риск подрыва естественной динамики рынка и индивидуальной ответственности, считают авторы исследования.

Технологии контроля и массовый сбор персональных данных во время пандемии открыли возможность государствам стать «информационными империями», пишет Credit Suisse. Технологии анализа массовых персональных данных также могут создать возможности для влияния на избирателей на демократических выборах, отмечает банк. Кроме того, пандемия стала причиной беспрецедентного расширения дистанционной занятости. Одним из последствий перехода на удаленный режим работы станет меньшая привязка людей к жизни в мегаполисах и городских агломерациях, пишет Credit Suisse.

Пандемия повысила и риск углубления социально-экономического неравенства. В частности, во многих странах велика доля работников, занятых в неформальном секторе, без основных социальных гарантий, и именно эта категория оказалась под угрозой потери заработка из-за пандемии. Авторы исследования Credit Suisse полагают, что необходимость преодоления неравенства может привести к новым перераспределяющим налогам, вызвав в ответ межстрановые перетоки капиталов и трудовых ресурсов.