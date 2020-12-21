Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа «Основных направлений развития финансового рынка», сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

По его словам, документ ЦБ РФ с основными направлениями развития финансового рынка, который был трехлетним планом, становится оперативным документом, который будет издаваться не раз в три года, а раз в год. «Хотя горизонт планирования будет три года, тем не менее, на самом деле он будет выглядеть как один плюс два: достаточно конкретные планы по развитию на ближайший год плюс наметки на два года будущие», — сказал он на встрече с участниками финансового рынка.

Так как цикл документа становится ежегодным, то в него будут включаться преимущественно глубоко проработанные инициативы, а хорошие перспективные идеи будут включаться в проработку.

«Что мы панируем включить в «Основные направления развития финрынка» на следующий год? Мы отталкиваемся от планов правительства и национальных целей, национальных приоритетов. Пока вырисовывается несколько приоритетов, несколько направлений — это цифровизация как одно из ключевых направлений и защита физических лиц», — сказал Швецов, отметив, что ЦБ обсуждает дополнительные пулы инициатив, чтобы подготовить другие направления.

Направление по защите розничных инвесторов предусматривает принятие мер на подталкивание физических лиц к более пассивным инвестициям. «Потому что часто торгующие граждане, не обладающие знаниями, проигрывают, они теряют свои деньги. Пассивные стратегии позволяют гарантированно зарабатывать», — пояснил он. Среди других пунктов направления — образовательные стримы, а также сокращение сроков жизни нелегальных поставщиков, таких как финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, интернет-мошенники.

По направлению цифровизации Швецов выделил пункты по развитию правовых условий для предоставления цифровых финансовых услуг, нащупывание подходов к регулированию экосистем, оборот личных данных граждан и их защита, а также реализации инфраструктурных проектов и информационной безопасности.