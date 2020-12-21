📰 На сегмент доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления еды обратили внимание рестораторы и продуктовые ретейлеры — он оказался одним их немногих на потребительском рынке, не пострадавших во время текущего кризиса, пишет «Коммерсант» . По итогам года общий оборот всех операторов этого сектора превысит 10 млрд рублей, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Это, по мнению экспертов, уже привело к конкуренции и переделу рынка. Конкуренция могла вылиться в некоторое снижение темпов роста, но в будущем тренд будет усиливаться.

📰 Курс доллара может прибавить сразу около 3 рублей за неделю, пишет «Российская газета» , ссылаясь на прогноз преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, усиление позиций доллара на мировых рынках на прошлой неделе и появившаяся новая угроза введения санкций против России могут способствовать падению курса национальной валюты до уровня 74—76 рублей. Ориентировочный курс доллара к концу года составит 76—78 рублей за доллар. В связи с укреплением доллара по отношению к евро и падением рубля к доллару курс евро на текущей неделе будет находиться в диапазоне 90,5— 92,5 рубля. К концу года курс евро существенно не изменится и составит 92—93 рубля, считает эксперт.

📰 Инвестиционная «дочка» «ВЭБ.РФ» VEB Ventures вложит 990 млн рублей в группу «Цифра», разработчика цифровых технологий и роботизированной техники для промышленных производств в сфере горной, нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Об этом пишет РБК . Какую долю она получит в «Цифре», участники сделки не раскрывают. По словам представителя «Цифры», привлеченные средства компания потратит на развитие платформы для промышленных данных, на базе которой они начали создавать экосистему цифровых решений и маркетплейс. Представитель VEB Ventures сообщил, что фонд будет владеть миноритарной долей «Цифры», поэтому он не видит рисков для ее бизнеса за рубежом.

📰 На фоне выявления нового штамма COVID-19 и снижения цен на нефть глубокого обвала на фондовом рынке ждать не стоит, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики. Сверхмягкая политика центробанков поддерживает спрос на рисковые активы, отмечают они. Иначе обстоит ситуация с нацвалютой, ушедшей в пике вслед за фондовыми индикаторами: ее котировки будут зависеть от эпидемиологической обстановки в Европе и эффективности вакцин. К концу года, как оценивают аналитики, курс рубля будет колебаться в диапазоне 73—76 за доллар и 89—93 за евро.