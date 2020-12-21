Организация их пребывания в стране нахождения финансового центра, удобство, скорость и комфорт предоставляемых им услуг напрямую влияют на авторитет финансового центра в инвесторском и экспертном сообществах.

Организация комфортного пребывания иностранного специалиста в стране – непростая задача, которая включает в себя широкий спектр услуг, от простого получения визы до тонких моментов интеграции человека в местное сообщество. Исследование «Expat Experiences Survey 2020» американской страховой компании Aetna International показало, что экспаты по всему миру считают обустройство быта и решение «бумажных» вопросов одними из самых сложных моментов трудоустройства за рубежом. Так, процесс финансового администрирования (открытие банковского счета и т.п.) пугает 15% опрошенных, 17% респондентов называют сложным получение виз, 19% считают затруднительным решить вопросы с поиском и арендой и 18% экспатов пугают сложности с решением вопросов здравоохранения.

В 2018 году в столице Казахстана – Нур-Султане – начал работу международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Его цель – стать той площадкой в регионе, где бы взаимодействовали международные инвесторы и бизнес из стран евразийского региона и мира. Сегодня участниками МФЦА являются более 600 компаний из полусотни стран мира. Чтобы помочь иностранным специалистам данных компаний быстро освоиться в Нур-Султане, в МФЦА создали специальный Экспат Центр, призванный помочь прибывающим из-за рубежа инвесторам, сотрудникам компаний и экспертам в решении важных вопросов обустройства жизни и бизнеса в Казахстане. На сегодняшний день Экспат Центром МФЦА успешно оказано более 10 000 услуг для иностранных экспертов и инвесторов.

О принципах работы, целях и задачах Экспат Центра рассказал Управляющий директор Нурлан Тоимбек.

- Какова роль Экспат Центра в работе международного финансового центра «Астана»?

Миссия международного финансового центра «Астана» - помогать укреплению экономики Казахстана, развитию локального рынка капитала и его интеграции с мировыми рынками, повышению инвестиционной привлекательности Казахстана и привлечению внешних капиталов в экономику не только Казахстана, но и других стран евразийского региона. Такая площадка как финансовый центр по определению работает в условиях пристального интереса со стороны международного сообщества и, как следствие, подразумевает привлечение иностранных специалистов.

При этом возрастает роль человеческого капитала, лучшие квалифицированные эксперты стремятся в те страны, где есть возможности для развития, а инвесторы туда, где есть развитая профессиональная среда международного уровня. Для этого необходима соответствующая деловая инфраструктура, обеспечивающая благоприятные условия въезда и пребывания иностранных экспертов.

Для успешной работы финансового центра необходима соответствующая деловая инфраструктура, в рамках которой создаются благоприятные условия для въезда и пребывания иностранных экспертов. Наличие такой инфраструктуры в том числе обеспечивает рост интереса со стороны международного сообщества и формирует привлекательный инвестиционный имидж страны в целом.

Такой организацией, где мы оказываем иностранным экспертам и инвесторам помощь в получении полного спектра первостепенных услуг на английском языке, стал Экспат Центр МФЦА. Аналоги Экспат Центра успешно работают в таких крупнейших мировых столицах, как Нью-Йорк, Амстердам, Токио и других.

- Как выстраивали систему помощи прибывшим из-за рубежа сотрудникам?

В концепцию работы Экспат Центра МФЦА заложена идея создания удобных условий интеграции иностранных экспертов и инвесторов в казахстанское деловое сообщество. Чем скорее они будут приступать к реализации проектов, не отвлекаясь на многочисленные административные процедуры, - тем скорее начнется трансфер(?) технологий и знаний. Преимущество Экспат центра МФЦА - возможность получить необходимые государственные и социально-бытовые услуги на английском языке в режиме «одного окна», что значительно ускоряет бизнес-процессы.

Мы тесно сотрудничаем с государственными органами, в частности, с органами миграции, государственных доходов, административной полицией, городскими властями, центрами обслуживания населения.

- Какие услуги может получить иностранный специалист или инвестор при обращении в Экспат Центр?

Мы помогаем получить первостепенные государственные услуги: оформить визу РК, получить индивидуальный идентификационный номер, сдать налоговую отчетность, зарегистрировать автомобиль, получить водительское удостоверение РК, электронную цифровую подпись и еще более 500 госуслуг.

Но спектр оказываемых нами услуг был значительно расширен. Сегодня в нем находятся, в том числе, услуги социально-бытовой направленности: мы помогаем найти жилье, офис, детсад или школу для ребенка, поликлинику. Также консультируем по туристическим достопримечательностям Казахстана, например. Все это тоже реализуется по принципу «одного окна», и облегчает навигацию в новой среде.

Важно и то, что спектр наших услуг не ограничивается административно-бытовой интеграцией иностранных граждан. Экспат Центр МФЦА становится региональным фронт-офисом по инвестиционным вопросам. Для этого было выстроено сотрудничество с национальной инвестиционной компанией «Казах Инвест» и на базе Экспат Центра организован их офис центрального уровня для поддержки инвестиционной деятельности.

- Какие услуги Экспат Центр может оказывать иностранным инвесторам?

Консультация по вопросам регистрации бизнеса на площадке МФЦА является одной из главных услуг Экспат Центра: наши клиенты могут получить всю информацию о преимуществах ведения бизнеса в Казахстане и организации их регионального присутствия через площадку МФЦА.

Важно отметить, что иностранные участники, которые зарегистрированы в МФЦА имеют ряд преференций: для них действует упрощенный визово-миграционный режим и процедуры, включая освобождение от необходимости получения рабочего разрешения, срок действия рабочей визы до 5 лет с возможностью дальнейшего продления.

Сегодня услугами Экспат центра МФЦА пользуются не только участники МФЦА или компании сегмента малого и среднего предпринимательства, но также и крупные институциональные организации. Именно поэтому Экспат центр МФЦА развивается как неотъемлемая часть деловой инфраструктуры столицы.