Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина считает, что из-за подорожания базовых продуктов малоимущим россиянам нужно выдавать продуктовые карточки. В ее предложении также рассматривается вариант с выдачей «социального питания» и товаров первой необходимости. Документ направлен в правительство.

«Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента. На днях он давал поручение правительству разобраться с ценами, и мы увидели, как быстро нашлось решение», — сказала Оглоблина.

Правительство зафиксировало верхний порог отпускных цен на сахар и подсолнечное масло, но соглашение с участниками рынка заключено всего на три месяца. Это, как считает Оглоблина, указывает на перспективу временной заморозки цен, а дальше «их снова будет диктовать рынок».

По мнению доктора экономических наук, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, такой мерой проблему вряд ли удастся решить. Также эксперт заметил, что сама концепция продуктовых карточек вызывает у людей неприятные ассоциации. «Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось», — отметил экономист.