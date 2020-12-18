Телекоммуникационный оператор «МТС» и МТС Банк объявляют о начале трансформации мобильного приложения в смартбанк — решение для управления личными финансами для клиентов любых банков.

«На первоначальном этапе смартбанк отображает данные по продуктам других банков клиента и формирует персональную подборку организаций для совершения платежа, а уже в следующем году будет адаптировать продукты индивидуально под каждого клиента, поможет накопить на определенные цели, вложить деньги максимально выгодно, спрогнозирует финансовое состояние клиента и даст советы по управлению личными финансами», — рассказали в МТС Банке.

Два новых функционала — «Импорт данных из других банков» и «Персонализация платежей» — уже доступны на iOS, на главном экране приложения, не только абонентам МТС и клиентам МТС Банка, но и всем желающим. В I квартале 2021 года функции появятся и на Android.

Так, в мобильном приложении можно воспользоваться кнопкой «Попробовать» в разделе «Подключить сторонний банк» и следить за балансом счетов и карт других банков в одном месте. «На первом этапе такая возможность доступна пользователям iOS, которые являются клиентами трех ведущих российских банков. При успешном бета-тестировании банк планирует реализовать импорт операций и из других банков, а также внедрить возможность просмотра суммы сразу по всем счетам и операции по картам сторонних банков», — рассказали в МТС Банке.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать на экране один из предложенных банков, ввести авторизационные данные от приложения подключаемого банка и выбрать счета, которые клиент хотел бы видеть в приложении МТС Банка, а также ознакомиться с правилами использования сервиса «Импорт данных». Далее следует перейти на экран для ввода кода из СМС или push-сообщения от подключаемого банка; при успешном подключении на экране всплывает окно «Карты и счета подключены». После подключения счетов сторонних банков, которое занимает не более двух минут, пользователь видит остатки по подключенным счетам/ вкладам , картам и кредитам на главной странице мобильного приложения МТС Банка.

«Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих персональных данных. Банк гарантирует их конфиденциальность и не передает третьим лицам, данные остаются в контуре банка, — подчеркивается в релизе. — Сервис «Импорт данных из других банков» реализован на базе технологии компании Coinkeeper».

В МТС Банке также рассказали, что «умный» финансовый помощник научился подбирать для клиента релевантные организации для оплаты. На главной странице приложения помощник предлагает пользователю совершить платеж как в организации, в адрес которых платежи ранее уже осуществлялись, так и в те, по которым оплата не совершалась, но банк считает их релевантными. Например, речь идет об оплате услуг оператора сотовой связи или домашнего интернет-провайдера либо оплате услуг ЖКХ. Банк поэтапно будет расширять этот список, добавляя возможность пополнения парковочного счета, транспортной карты, кредитов в других банках и т. д.



В 2021 году МТС Банк планирует внедрить полную аналитику по всем банковским продуктам клиента, прогнозировать все возможные сценарии его финансового состояния, своевременно давать эффективные советы по управлению личными финансами: например, как вернуть налоговый вычет от покупки квартиры или заработать дополнительный кешбэк.