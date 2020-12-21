Объединение банковских данных сторонним приложением может нести в себе риски. Об этом предупредил Общероссийский народный фронт, комментируя запуск подобной услуги МТС Банком.

«Один из российских банков предложит своим и чужим клиентам объединить информацию о счетах и операциях в разных банках в одном банковском приложении», — указал ОНФ со ссылкой на «Коммерсант». Издание написало о запуске МТС Банком в мобильном приложении услуги «Импорт данных из других банков», а позже в понедельник был распространен официальный пресс-релиз кредитной организации.

«Мы считаем важным предупредить каждого пользователя о необходимости уточнить у разработчиков, как будет урегулирован вопрос и возмещены убытки, если в случае использования приложения пользователь понесет финансовые потери, прежде чем давать согласие на пользование этим приложением», — отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Сама идея объединения сведений о балансе своих счетов и карт других банков в одном месте вполне в духе времени, — признала она. — В последний год под влиянием известных всем обстоятельств мы наблюдаем стремительное развитие технологий. Смартфоны стали выполнять функцию и сейфа, и кошелька, и папки с документами, и ключей от дома. Вполне логично для удобства пользователей объединять в одном приложении возможность анализировать свое финансовое положение».



«Вместе с тем любая технологическая новинка несет в себе уязвимости и риски. Мы не можем знать реального уровня надежности системы, обеспечивающей безопасность данных пользователя. Не можем знать и того, чем обеспечены гарантии, которые дает разработчик приложения. Тем более когда речь идет о сфере финансов, а в информационном пространстве постоянно появляются сообщения об утечках из банковских систем. В умелых руках злоумышленника даже информация о балансе счета может нести угрозу безопасности и сохранности денег», — предупредила Лазарева.