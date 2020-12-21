Полотно принадлежит кисти итальянского художника Франческо Убертини, известного во всем мире как Баккьякка. В сентябре Банк ЗЕНИТ подарил принадлежавшую ему картину жителям Альметьевска. В дальнейшем шедевр эпохи Возрождения перейдет в коллекцию одной из городских галерей.

Произведения Баккьякки входят в золотой фонд мирового художественного наследия и хранятся в собраниях Италии, Франции и Англии. Теперь и жители Альметьевска смогут увидеть подлинник полотна «Мадонна с младенцем», который по праву считается одним из наиболее интересных работ флорентийского мастера. Картина изображает святое семейство: Деву Марию с младенцем Иисусом на руках и ее родственницу Елизавету Праведную с сыном Иоанном Крестителем, который держит в руке крест.

«Банк ЗЕНИТ благодарит ключевого акционера банка — компанию „Татнефть“ — за предоставленную возможность поделиться редким мировым шедевром с жителями республики. Сегодня ценители искусства могут насладиться работой флорентийского мастера, не выезжая за пределы региона. Еще в сентябре мы приняли решение подарить картину жителям Альметьевска. Уверен, что в сотрудничестве с Татнефтью нам удастся сделать еще больше и в скором времени Альметьевск станет культурным центром юго-востока Татарстана», — отметил председатель правления ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

В рамках выставки ценители искусства могут ознакомиться с шедевром эпохи Возрождения и историей его создания, узнать о личности мастера. Для того чтобы посетители ощутили связь со временем и предметно рассмотрели все детали, Банк ЗЕНИТ дополнил выставку мультимедийной композицией с работами других мастеров эпохи. Среди представленных изображений «Капелла дель Арена в Падуе», созданная итальянским художником и архитектором Джотто, а также фрески кисти Мазаччо в капелле Бранкаччи во Флоренции.

Экспозиция будет открыта для посетителей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Ленина, д. 69А. Стоимость билетов — от 50 рублей. Их продажа осуществляется в кассах образовательного центра «Алмет» или через Интернет . Выставка работает при строгом соблюдении рекомендованных в текущей ситуации ограничений и мер безопасности. В память о посещении выставки можно приобрести футболки и холщовые сумки с изображением картины «Мадонна с младенцем», а также сделать снимки в специально организованной фотозоне. Подробная информация о выставке представлена на сайте https://almet.art/ .