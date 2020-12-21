Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысяч рублей», — говорится в документе.

Ранее Мосгордума утвердила столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов с расходами в 3,1 трлн рублей и дефицитом в 510 млрд рублей в 2021 году.

Согласно проекту закона о бюджете, доход в 2021 году составит 2,6 трлн рублей, в 2022 году — почти 2,9 трлн рублей, в 2023 году — 3,1 трлн рублей. Отмечается, что основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.

Вместе с тем расходы в 2021 году составят 3,1 трлн рублей, в 2022 году — 3,2 трлн рублей, в 2023 — 3,3 трлн рублей. При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 млрд рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году — 340,6 млрд рублей, в 2023 году — 183,4 млрд рублей.