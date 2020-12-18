СберБанк за год увеличил выручку от направления облачных IT-услуг SberCloud, по разным оценкам, примерно в 15–20 раз, пишет «Коммерсант» . SberCloud по итогам 2020 года войдет в пятерку крупнейших облачных провайдеров в России, предоставляющих инфраструктуру как услугу (IaaS), с долей 6,2%, увеличив выручку в 14 раз, прогнозируют аналитики iKS-Consulting.

Компания вытеснила из топ-5 компанию «Онланта», доля которой годом ранее составляла 5,1%. Лидерство сохранил «Ростелеком» (20,8%), на втором месте МТС (11,2%), на третьем — «Крок» (8,3%), на четвертом Selectel (8,2%). Весь рынок облачных сервисов в России по итогам 2020 года достигнет объема в 100 млрд рублей, или около 1,4 млрд долларов, увеличившись на 19,5% в национальной валюте и на 6,9% в долларах, оценивают в iKS-Consulting. По ее прогнозу, в 2024 году рынок может достичь уже 213 млрд рублей.

Рост доли SberCloud обусловлен низкой базой в 2019 году, общей активностью компании и началом партнерства с китайской Huawei, предлагающей услуги своего «облака» через SberCloud, считают в iKS-Consulting. Также мог сказаться запуск экосистемы «Сбера» и увеличение числа клиентов среди госкорпораций, отметили аналитики.

В самом SberCloud рост и долю рынка оценивают еще выше. По словам гендиректора SberCloud Евгения Колбина, доля компании на рынке в целом, включая услуги по предоставлению облачных платформ в качестве сервиса (PaaS), около 9–10%. Выручка компании, по его словам, в 2020 году выросла в 22 раза «как за счет расширения количества клиентов, так и за счет роста потребления облачных сервисов существующими клиентами, в первую очередь представителями крупного бизнеса».

По мнению экспертов, на рост практически всех компаний повлияла пандемия с ее повышенным спросом на вычислительные ресурсы. Крупнейшими драйверами по отраслям стали электронная коммерция, индустрия развлечений, коммуникационные платформы. Рост бизнеса SberCloud с низкой базы логичен, но в дальнейшем динамика вряд ли сохранит текущий темп, считают эксперты. Также они полагают, что SberCloud, фактически не имея собственных продуктов, с наценкой перепродает инфраструктуру партнеров, в том числе структурам того же СберБанка, чем и вызван рост.