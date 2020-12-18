Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск доллар дорожал на 95 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 75 копеек. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,21 рубля (плюс 86 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 90,52 рубля (плюс 70 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается ослабление национальной валюты, пара доллар/рубль на старте торгов поднимется в район 74 рублей. В ходе дня рубль продолжит ослабевать, что будет способствовать дальнейшему подъему доллар к верхней границе диапазона 73—75 рублей, прогнозировал эксперт.

«Сегодня все играет против покупки рубля. Учитывая традиционное в конце года желание крупных инвесторов захеджировать рублевые позиции покупкой валюты, окончание налогового периода, падающую нефть и растущий к мировым валютам доллар, снижение рубля может быть сильным. Уже сегодня пара доллар-рубль вполне может закрепиться выше отметки 74 и взять курс на следующее техническое сопротивление 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.