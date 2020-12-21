Россельхозбанк открыл дополнительный офис в Анапе после реновации. Отделение расположено по адресу: ул. Крымская, д. 198, говорится в релизе финучреждения.

«Помещение находится в пешеходной и транспортной доступности, оборудовано зоной самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7. Здесь организована простая навигация, установлена комфортная офисная мебель. Специалисты банка предоставляют полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, неукоснительно соблюдая санитарно-эпидемиологические требования и ограничения», — сказано в сообщении.

График работы нового офиса: понедельник — пятница, с 9:00 до 19:30, суббота — с 9:00 до 15:00.