Когда лучше всего открывать ИИС, когда самый выгодный курс валюты в банковском приложении и что делать, если нет денег на платеж по кредиту? Об этих и многих других нюансах управления личными деньгами рассказывает совместный проект Промсвязьбанка и Банки.ру «Ваш финансовый тренер» .

Протестируйте свои знания и пройдите семь коротких онлайн-тренировок с экспертами банка. Каждая тренировка посвящена одному из важных аспектов управления личными финансами: это валюта, вклады, инвестиции, кредиты, безопасность, ипотека, налоги. Внутри — короткий текст или видео, свежие лайфхаки и никакой «воды».



В конце курса — разговор с руководителем дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигелем Маркарянцем, в котором он расскажет, как применить мышление банкира в личных финансах и что приготовил банк своим клиентам на 2021 год.