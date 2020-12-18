Кабмин улучшит условия для инвесторов на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщается на сайте правительства.

«Мы улучшаем инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий для бизнеса, — рассказал он. — Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Снизим эту сумму в пять раз — до 50 миллионов рублей. И более чем вдвое уменьшим ставку кредитования — с 5% до 2% соответственно».



«Это сделает для инвесторов более доступными длинные кредиты от государства и существенно расширит возможность участия малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики на Дальнем Востоке», — подчеркнул Мишустин.

