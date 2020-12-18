Большинство россиян имеют собственное жилье и в той или иной степени удовлетворены своими жилищными условиями, при этом почти у каждого пятого жителя страны нет своего жилья. Об этом свидетельствуют представленные компанией «Росгосстрах Жизнь» данные исследования, проведенного страховщиком вместе с банком «Открытие».

Так, о наличии жилья в собственности рассказали 80,5% респондентов. Почти половина опрошенных (48,4%) купили его сами, примерно четверти (23,8%) оно досталось в наследство, у 8,3% опрошенных оно находится в ипотеке . Оставшиеся 19,5% респондентов указали, что не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату.

Относительное большинство россиян оценивают свои жилищные условия как средние (44,6%), свыше трети (38,8%) — как хорошие, 8% — как очень хорошие, 5,7% — как плохие, 2,9% — как очень плохие.

Среди жителей регионов наибольшее удовлетворение своими жилищными условиями выразили жители Москвы (57,3% москвичей оценили их как хорошие и очень хорошие, 34,1% — как средние), Северо-Западного федерального округа (55,4% — хорошие и очень хорошие, 40% — средние) и Центрального ФО (49,1% — хорошие и очень хорошие, 44,3% — средние). Неудовлетворение жилищными условиями чаще других выражали жители Санкт-Петербурга (12%), Сибирского ФО (10,6%), Уральского и Южного ФО (по 10,4%).

Мужчины чуть чаще женщин оценивают свои жилищные условия как хорошие (38,6% мужчин против 39% женщин) или очень хорошие (8,9% мужчин против 7% женщин). В то же время мужчины чаще женщин жаловались на плохие (6% мужчин против 5,5% женщин) и очень плохие (4% против 1,9%) жилищные условия.

Среди разных возрастных групп чаще других удовлетворение жилищными условиями выражали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40% оценивали их как хорошие, 12,5% — как очень хорошие, в то время как 38% оценивали свои жилищные условия как средние).

Наличие жилья в собственности оказалось одним из ключевых признаков высокого качества жизни для трети россиян (32%). Чаще наличия собственного жилья к ключевым признакам качества жизни относили только наличие высокого дохода (41,6%) и доступ к качественной медицине (70,4%).



Исследование качества жизни россиян и влияния на него материальных и нематериальных факторов проводилось в октябре. В телефонном опросе приняли участие 1 503 человека из всех федеральных округов.