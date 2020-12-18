Банк России установил официальные курсы валют на 22 декабря.

Курс доллара вырос на 1 рубль 36 копеек, составив 74,6721 рубля (73,3155 рубля на 21 декабря). Курс евро повысился на 1 рубль 18 копеек до 91,0029 рубля (с 89,8262 рубля на 21 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75 рублей (плюс 1,65 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:54 мск стоил 91,36 рубля (плюс 1,54 рубля).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,8 до 75,8 рубля за доллар и от 90,24 до 91,58 рубля за евро.