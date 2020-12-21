Новикомбанк открыл дополнительный офис в Пензе, говорится в релизе финучреждения.

«Новикомбанк предлагает своим клиентам — сотрудникам компаний-партнеров полную линейку розничных продуктов и услуг. Это кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), вклады, платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в Интернете, мгновенные Р2Р-переводы, прием платежей за услуги), дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), программы лояльности (кешбэк и бонусные баллы) и многое другое», — сказано в сообщении.



Отделение расположено по адресу: ул. Московская, д. 15.

