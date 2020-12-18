Банки в январе — ноябре 2020 года выдали 7,96 млн новых кредитных карт, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В ноябре было выдано 0,8 млн новых кредитных карт — на 17,1% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (51,8 тыс. ед.), Московской области (37,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (34,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (30,4 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (26,3 тыс. ед.).

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику сокращения их количества продемонстрировали Московская (минус 24,5%) и Иркутская (минус 20,7%) области, Москва (минус 20,5%), Республика Татарстан (минус 20,2%), а также Приморский край (минус 19,3%).