Минэкономразвития утвердило новую методику расчета производительности труда, которая базируется на оценке добавленной стоимости на основе данных Федеральной налоговой службы, следует из приказа министерства, который есть в распоряжении ТАСС.

«Мы разработали универсальный инструмент, который позволит оперативно анализировать показатели производительности и эффективности. Подход, закрепленный в методике, соответствует международным стандартам и основывается на оценке добавленной стоимости, рост которой характеризует уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия и отрасли», — отмечает замминистра экономического развития Петр Засельский.

По его словам, для расчетов Минэкономразвития опирается на данные налоговой отчетности предприятий, представляемой в ФНС.

Согласно методике МЭР, показатель производительности труда базируется на добавленной стоимости, которая представляет собой разницу между итоговой ценой продукта и издержками, понесенными предприятием, отмечают в пресс-службе министерства. Для увеличения добавленной стоимости необходимо увеличивать прежде всего эффективность производства. «Именно этим и занимается Федеральный центр компетенций, а также сеть региональных центров компетенций в сфере производительности труда, функционирующих в рамках поддержки предприятий — участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Их работа строится на совершенствовании трех основных показателей: роста объема выработки, снижения времени протекания процесса и сокращения запасов», — указывают в Минэкономразвития.

Отмечается также, что за время реализации нацпроекта его участниками стали более 2 тыс. предприятий, многие из которых уже добились положительных результатов.



Согласно указу президента РФ, в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» необходимо обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.