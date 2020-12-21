Результаты за 11М20 можно считать хорошими: хотя оборот розничной торговли снижается на 4,1% г/г, спад в промпроизводстве составляет только 3,0% г/г, а снижение ВВП по данным Минэко составляет 3,5% г/г. В то же время, на фоне поддержки спроса, которая была предоставлена в 2020 г., сопоставимых мер в части предложения не последовало: в итоге главной темой последних двух месяцев был рост цен. Будущий год может создать противоположную ловушку: желание властей увеличить производство в ряде сегментов в условиях жесткой бюджетной политики и ужесточения риторики ЦБ могут усилить дезинфляционные риски 2021 года.

Оборот розничной торговли разочаровал, снизившись на 3,1% г/г в ноябре, но спад на 4,1% г/г за 11M20 – неплохой результат: Росстат сообщил о снижении оборота розничной торговли на 3,1% г/г в ноябре, что указывает на быстрое ухудшение динамики этого показателя в сравнении со снижением на 1,4% г/г в октябре. Снижение ноября стало самым сильным снижением с июня 2020. Но драматизировать этот результат не следует, так как отчасти он вызван неожиданным ускорением инфляции. Кроме того, безработица в ноябре снизилась до 6,1%, реагируя на нехватку рабочих рук в ряде сегментов, чего не наблюдалось в первую волну карантина. Снижение оборота розничной торговли на 4,1 г/г за 11М20 выглядит неплохим результатом.С другой стороны, учитывая что подготовка к новогодним праздникам в этом году будет происходить в условиях карантинных ограничений, спад потребления в декабре должен усилиться.

Промпроизводство снизилось всего на 3,0% г/г за 11М20: Хотя изначально мы ожидали, что темпы снижения оборота розничной торговли и промпроизводства в этом году будут сопоставимы, производство продемонстрировало меньшую уязвимость к карантинным мерам. Его кумулятивный спад за 11М20 составил всего 3,0% г/г, и снижение промпроизводства на 2,6% г/г за ноябрь является очень хорошим результатом, который мы связываем с бюджетной политикой. Если в октябре слабый выпуск сочетался с увеличением несырьевых доходов бюджета, то в ноябре промышленность, видимо, выиграла на фоне роста расходов правительства: после средних темпов роста на 25% за 10М20 в ноябре расходы подскочили на 50% г/г и за 11М20 уже составили 19 трлн руб, превысив значение всего 2019 года. Выиграла от этого обрабатывающая промышленность, где выпуск продукции вырос на 1,1% г/г в ноябре; сектор добычи полезных ископаемых продолжал демонстрировать спад в ноябре и снизился на 7,6% г/г на фоне сделки OPEC+. Мы ожидаем, что промпроизводство сохранится сильным в декабре, учитывая, что число рабочих дней в декабре (23 рабочих дня) на один день больше, чем в декабре 2019 (22 рабочих дня).

Из-за всплеска инфляции ЦБ вынужден был ужесточить риторику: Как мы и ожидали в наших предыдущих публикациях, экономическая политика 2021 не будет стимулирующей, и этот тезис уже находит подтверждение. Ускорение инфляции негативно сказалось на контексте монетарной политики. Реагируя на ограничения со стороны предложения, то есть на снижение производства сахарной свеклы на 30-40% в этом году, а также на рост экспорта пшеницы, рост цен на продукты питания ускорился с 4,4% г/г в октябре до 5,8% г/г в ноябре; в итоге годовая инфляция в ноябре составила 4,4%, выйдя за рамки прогнозного диапазона ЦБ 3,9-4,2% на 2020г. В результате ЦБ РФ сохранил без изменений ключевую ставку, пауза продлится минимум до апреля-июня,и риторика регулятора звучит жёстче. Глава ЦБ 18 декабря указала на то, что ЦБ ожидает, что годовая инфляция достигнет 5,0% г/г в 1К20 и 4,0% г/г в середине этого года – оба прогноза звучат очень консервативно и потенциально создают возможность для завершения цикла понижения ключевой ставки на текущем уровне.

Приведут ли опасения по поводу инфляции в 2020г. к дезинфляционным рискам в 2021г.? Недавний скачок продовольственной инфляции привлек внимание к динамике цен в более широком смысле этого слова. После мер поддержки спроса, предпринятыхв 2020г., динамика предложения стала выглядеть слабо, что создало риски перегрева в некоторых секторах. Резкий скачок продовольственных цен – один пример; другой пример – сектор недвижимости,рост цен в котором в этом году превзошел ожидания. Мы ожидаем, что правительство отреагирует на эту ситуацию в будущем году, усилив давление на производителей. Сочетание снижения поддержки спроса, которое произойдет за счет ужесточения бюджетной политики (об этом говорит будущее снижение цены на нефть, балансирующей бюджет, с $85/барр.в этом году до $66/барр. в 2021г) и ужесточения риторики ЦБ, ставшее очевидным в минувшую пятницу, и более быстрый рост предложения должны выдвинуть на повестку дня дезинфляционные риски.