Пользователи почты Mail.ru получили возможность выбрать себе новый почтовый домен — internet.ru. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group, на новый домен можно перенести письма и файлы из прошлых аккаунтов, в том числе из других почтовых сервисов.

По данным Mail.ru Group, каждый пятый пользователь Рунета, выбирая имя для своего электронного ящика, сталкивался с тем, что желаемый адрес уже был занят. Также среди пользователей много тех, кто создавал аккаунт в почте в юном возрасте и сейчас хотел бы сменить имя на более сдержанное, отмечают в компании.



«Теперь пользователи смогут создать новую почту с красивым адресом или заменить «детское» имя своего ящика на более подходящее. Всю важную информацию из предыдущих аккаунтов можно сохранить в новом ящике — в почте есть функция автоматического переноса писем из старых адресов, ее можно включить в настройках. Для новых рассылок и сообщений предусмотрена переадресация», — добавили в компании.