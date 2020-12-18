Существенная часть занятых потеряли работу во время пандемии и до сих пор не восстановились в трудоустройстве — количество таких случаев можно оценить не менее чем в 3% рабочей силы в РФ. Об этом свидетельствуют представленные СберБанком данные исследования «Работы.ру» и «СберИндекса» .

В материале подводятся предварительные итоги на рынке труда за 11 месяцев 2020 года. Бизнес был вынужден справляться с последствиями локдауна и последующим кризисом, констатируют авторы. Так, в апреле — мае фонд оплаты труда существенно отклонился от нормального уровня. Россияне в эти два месяца получили на 7% меньше, чем должны были при отсутствии локдауна. После смягчения ограничений ситуация начала нормализоваться, и в августе динамика доходов стала похожа на привычную. Но стабилизации на этих уровнях не произошло. Уже с сентября наметились негативные тенденции, а по итогам октября отклонение ФОТ составило минус 8,9% от тренда, что сопоставимо с падением в мае. Это стало прямым следствием второй волны пандемии. Впрочем, она оказалась не такой глубокой и существенно менее протяженной. Данные по начислениям ФОТ за ноябрь (в период с 16 ноября по 15 декабря) снова приблизились к норме и находятся лишь на 1,8% ниже трендовых уровней.

Совокупный номинальный ФОТ при этом на протяжении всей пандемии оставался больше, чем в 2019 году, а средние номинальные зарплаты росли, хотя и существенно медленнее обычного. По итогам ноября динамика зарплат восстановилась и достигла плюс 12% год к году, однако эту цифру все же следует рассматривать через существенно более скромную динамику общего фонда оплаты труда, полагают аналитики. «Такая совокупность данных свидетельствует о том, что существенная часть занятых потеряли работу во время пандемии и до сих пор не восстановились в трудоустройстве. Количество таких случаев можно оценить не менее чем в 3% рабочей силы. Кроме того, компании, очевидно, вынуждены управлять издержками через заработные платы и, даже в большей степени, через премии и бонусы. Наиболее сильное снижение выплат наблюдается в тех отраслях, где полноценного восстановления спроса так и не произошло: гостиницы и общепит (минус 11,3%), транспорт (минус 8,3%)», — отмечается в исследовании.

Согласно его данным, в 2020 году количество предложений от российских работодателей уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом. В Москве по сравнению с 2019 годом общее количество вакансий снизилось на 21%, в Санкт-Петербурге — на 22%, в Нижнем Новгороде — на 19%, в Тюмени — на 7% (эти города входят в число тех, где работодатели разместили больше всего вакансий в 2020 году).

Уменьшение количества публикуемых вакансий отмечается практически во всех отраслях. Наметившийся в III квартале рост показателей (по сравнению со II кварталом 2020 года) пока не смог обеспечить восстановление объема вакансий до уровня 2019 года.

В 2020 году по отношению к 2019 году произошло также снижение соискательской активности на рынке труда — на 9%, выяснили аналитики. При этом положительный темп прироста числа резюме зафиксирован в Москве (плюс 21%), Новосибирске (плюс 38%) и Краснодаре (плюс 15%). По сравнению с 2019 годом количество резюме уменьшилось на 35% в Санкт-Петербурге и на 19% в Нижнем Новгороде.

На рынке соискателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом особенно популярной стала удаленная работа (плюс 131%).



«Коронакризис» ускорил многие тренды, давно зародившиеся на рынке. Мы прогнозируем, что в 2021 году эти тенденции только усилятся. Речь идет о закреплении дистанционного формата работы в компаниях, альтернативных способах мотивации сотрудников. Кроме того, нестабильная ситуация во многих отраслях может побудить россиян брать дополнительные подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах», — заключает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.