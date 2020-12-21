Генбанк ввел новый вклад «Выгодный» .

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 729 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 3,3—3,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет либо капитализируются.

Возможны дополнительные взносы. Частичное снятие средств не предусмотрено.

При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.



Разместить денежные средства во вклад можно как в отделении банка, так и через интернет-банк.