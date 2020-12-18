Перед Новым годом мы анализируем достигнутые цели, планируем новые, стараемся спрогнозировать ближайшее будущее. Попробуем вообразить, что готовит 2021-й каждому знаку Зодиака соответственно его качествам с финансовой точки зрения.

Овен

Этому амбициозному и активному знаку лучше успеть составить финансовый план до конца 2020 года и четко следовать ему в наступающем 2021-м. Для этого неплохо бы ему завести новую полезную привычку. Например, подсчитывать свои расходы за день или не давать в долг знакомому в баре. Также Овну хорошо бы прикрутить в себе эгоиста и действовать не в одиночку, а с надежной командой. В наступающем году следует опасаться крупных финансовых вложений разом. Разбейте средства на кучки, как водитель маршрутки, и инвестируйте с завидной регулярностью. В этом году могут быть новые полезные знакомства — не вываливайте о себе сразу все данные, не спугните людей. Мечтайте — и достигайте!

Телец

В 2021 году вы сможете понять самих себя, успокоить ум и стать немного улиточкой — осторожно продвигаться вперед, ощупывая путь. В наступающем году лучше вообще не совершать рискованных инвестиций. Также следует опасаться корыстных приятелей, не сворачивать в темные переулки и доверять своему внутреннему голосу. Но не паниковать, если финансовые планы вдруг пойдут не в ту сторону. Помним, что на всех инвестиционных графиках есть периоды спада и взлета. А у Тельцов — стратегический запас наличных за холодильником. Ваша привычка ничего не выбрасывать махом может пригодиться при составлении отчетов, что добавит плюсов к карьере. Ничего не бойтесь — на вашем небе всегда светит солнце!

Близнецы

В целом вас ждет год приятный. Особенно если сможете освободиться от токсичных знакомых в своем кругу или от привычки строить планы и не записывать их. Все вопросы, которые всплывут как прошлогодний мусор после талого снега, будут вовремя решены. Для реализации финансовых стратегий нужно будет выйти из зоны комфорта в непредсказуемые обстоятельства. Можно осторожно попробовать рискнуть и вложиться в бизнес с партнером. Скорее всего, у него есть хороший план. Не бойтесь перемен, карьерная лестница с красной ковровой дорожкой зовет вверх. Меняйте домашние треники на вечерние наряды и почаще выходите в свет. Полезные знакомства сами себя не обнаружат.

Рак

Рак любит комфорт и уютное рабочее кресло, но в 2021-м нужно будет немного посуетиться и адаптироваться к обстановке вовремя. Но это так и нужно. В результате вы откроете в себе новые грани и возможности. В работе все будет складываться хорошо. Особенно если вы научитесь защищать свои границы и не оправдываться. Меньше болтайте и больше слушайте. Определите себе надежного друга, который будет объяснять ситуации с разных сторон. Так вы сможете избежать внезапных инвестиций в «МММ» или бузкоин. Запомните: в наступающем году вам нельзя никого обманывать! Тем более самого себя. Займитесь творчеством — вам повезет в делах, которые сможете контролировать.

Лев

В 2021 году все зеркала вокруг вас должны быть начищены до блеска! Так вы сможете критическим взглядом посмотреть на себя и заодно на окружающих, которые могут в них не отражаться. Присмотритесь к своим знакомым — всем ли можно доверять? Непременно проходите 10 тыс. шагов каждый день и приседайте по 50 раз, будто вас никто не видит. Также в наступающем году рассмотрите новые источники дохода. Может быть, вы с детства мечтали давать сольные концерты игры на укулеле? Рискните и станьте новым Уорреном Баффетом. Вообще в 2021-м вас могут озарять гениальные инвестиционные идеи. Фиксируйте их себе в блокнотик и осторожно внедряйте. Идите к цели! Несмотря ни на что и вопреки всему.

Дева

Вместе с 2020 годом из вашей жизни уйдет то, что уже точно не пригодится в жизни. Вокруг могут меняться обстоятельства — научитесь слушать себя и легче принимать новое. Постарайтесь также не обсуждать знакомых. Заткните, наконец-то, своего внутреннего критика и больше доверяйте людям, которые будут обсуждать с вами годные инвестиционные идеи. Не берите кредиты и не давайте в долг Валерону с сотней микрозаймов. Вложитесь в то, к чему ведет интуиция и фундаментальный анализ. Будьте самим собой, а не придуманным образом в глазах своих коллег — и в 2021-м в работе вас ждут успехи, особенно в конце года.

Весы

В 2020-м нервы у Весов стали крепче, выработался иммунитет на внезапные форс-мажоры. Готовьтесь к тому, что могут измениться ваши финансовые планы и появиться ощущения, что ситуация нестабильна. Но проходит все, пройдет и это. Будьте аккуратны с деньгами, соберитесь и поверьте в себя. Уже скоро смогут подрасти и ваши доходы, и «подушка безопасности». Дела в наступающем году во многом будут зависеть от ваших партнеров. Эгоистично окружите себя людьми, которые много зарабатывают — это заразительно. Но не жалуйтесь им на свои неудачи, не занудствуйте. Все, что можно, — делегируйте и постарайтесь больше отдыхать.

Скорпион

Этот знак весь 2021-й год будет наблюдать, как вокруг него трансформируется окружение, уходят и приходят люди. Скорее всего, нужно будет подлатать свои коммуникации и эмпатично слушать собеседников — один из них может стать вашим надежным партнером в недалеком будущем. Если вдруг вам покажется, что дела пошли по наклонной, — не сносите все до основания! Лучше поезжайте в отпуск в Гагры. Но не с Якиным, а с любимым человеком, который даст дельный совет. Вообще, в наступающем году в любой непонятной ситуации идите в отпуск. Прижмите в себе эгоиста и чаще обращайтесь к финансовым советникам — получите лайфхаки и неплохой доход на счет! Можете заняться творчеством и запросто на этом заработать.

Стрелец

Вас ждут интересные внутренние изменения в 2021 году. Может, до просветления пока дело не дойдет, но вы заметите, что тот, кто был рядом долгие годы, несколько иной, чем казался. Будьте осторожны в финансовых делах — на мягких лапах, уверенно, но без резких движений. Неплохо было бы вам задуматься о силе слова и начать учить еще один иностранный язык. Заодно натренируете терпение, благодаря которому появится шанс повысить свой доход, а не спустить на трейдинге. Обязательно займитесь своим телом — йога, кардио. В крайнем случае заведите собаку и гуляйте с ней трусцой по два часа. Рассмотрите себе в портфель «зеленые» облигации или станьте волонтером. В 2021-м вам показана благотворительная деятельность.

Козерог

Наступающий год раскроет вам глаза на многие очевидные факты. Не цепляйтесь за прошлое, где было хорошо, но нечестно. Отпустите все, что уходит само. К 2021-му у вас наверняка накопилось много хороших идей и проектов — реализуйте их последовательно, один за другим! Разработайте долгосрочную стратегию и методично регулярно инвестируйте. В бизнесе есть хороший шанс преуспеть, если не брать кредиты и действовать по составленному плану. Кроме работы у вас может развиться вдохновение. Расслабьтесь и начните фантазировать — сможете монетизировать свое хобби. Помните, что работа — это не вся ваша жизнь. Вы — многогранная личность!

Водолей

Ваше слово на 2021 год — свободолюбие! Вокруг обнаружится множество новых путей к финансовому успеху, но выбирать нужно будет самые реалистичные. Планировать на день ровно столько дел, сколько сможете выполнить, чтобы не ощущать себя выгоревшим неумехой. В компании могут быть неожиданные перемены, смена сотрудников, но не старайтесь понравиться всем. Избегайте токсичных новичков в своем окружении и не хвастайте успехами перед конкурентами. С финансами нужно работать очень аккуратно, тем более с инвестициями — избегайте любых рисков! Ваш успех в наступающем году зависит от конечной цели — формулируйте четко свои пожелания.

Рыбы

Наступающий год станет большим откровением для этих интуитов. Рыбы, вы сможете увидеть большие возможности в себе, в своих силах. Для этого нужно будет придерживаться привычного темпа работы и планировать будущее года на три вперед. Чтобы не запутаться в мыслях и эмоциях, доверьтесь другу, который станет вашим спутником в течение всего 2021 года. Пусть он дает дельные советы и напоминает о приеме витаминов по утрам. Вообще, в делах лучше полагаться на команду единомышленников — вместе будет проще и быстрее достичь тех результатов, на которые вы рассчитываете. Полагайтесь на свою интуицию и акции компаний из первого эшелона, но действуйте неторопливо и уверенно. Все будет вовремя!

В любом случае наступающий год будет не такой, как 2020-й. Все станет немного по-другому. Сохраните этот гороскоп до начала 2022 года, потом сверимся, сбылось ли?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru