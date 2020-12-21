В минувшую пятницу российский рынок акций находился под давлением – по итогам дня индекс РТС опустился на 2,1% до 1 402 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,3% до 3 274 пунктов, так как власти США обвиняют российских хакеров в кибератаках на американские госведомства. После сильного ралли акций российских циклических компаний появились знаки того, что инвесторы видят возможности для фиксации прибыли, и индекс РТС завершил семинедельное ралли снижением на 0,7% н/н. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне на своем последнем в этом году заседании по ставке. Курс рубля ослаб на 0,7% до 73,34 руб./долл., тогда как цены на нефть чуть подросли (Brent подорожала на 1,5% до 52,26 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня инвесторы будут фиксировать прибыль: Мы ожидаем, что сегодня на российском рынке акций инвесторы продолжат фиксировать прибыль после семидневного ралли на фоне ухода инвесторов с рынков EM, так как рынки сегодня не расположены к риску. Британский фунт ослаб на 1,3% до $1.3350 после того как несколько европейских стран закрыли свои границы с Великобританией, так как в стране ужесточается локдаун на фоне нового скачка случаев COVID-19. Франция и Бельгия также закрыли свои железнодорожные границы, во Франции приостановлены все транспортные перевозки, в том числе грузовые, на 48 часов, чтобы оценить ситуацию в стране.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Оборот розничной торговли принес разочарование, снизившись на 3,1% г/г в ноябре, однако безработица снизилась до 6,1%; НЕЙТРАЛЬНО Росстат в минувшую пятницу сообщил о снижении оборота розничной торговли на 3,1% г/г в ноябре, указав на его быстрое ухудшение в сравнении со спадом на 1,4% г/г в октябре и оказавшись самым глубоким месячным спадом с июня 2020. Мы считаем, что этот более сильный в сравнении с ожиданиями спад, по крайней мере, отчасти вызван неожиданным ускорением инфляции из-за ограничений по предложению. Позитивный момент связан со снижением безработицы до 6,1% в ноябре, что, возможно, отражает более быстрый отток рабочих-мигрантов в отличии от первой волны карантина. Минэкономразвития представило оценку спада ВВП на 3,7% г/г за ноябрь , в итоге цифра спада за 11M20 составила -3,5% г/г, что является очень позитивным результатом. Учитывая ранее представленные данные о снижении промышленного производства на очень умеренные 2,6% г/г в ноябре, мы считаем результат за ноябрь весьма позитивным, а эффект второй волны пандемии менее жестким в сравнении с нашими ожиданиями, что ранее заставило нас понизить наш прогноз спада ВВП с -3,0% г/г до -3,8-4,0% г/г.

ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%, риторика пресс-релиза ужесточается; НЕЙТРАЛЬНО ЦБ на заседании в минувшую пятницу сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,25%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка. Учитывая недавний всплеск годовой инфляции до 4,7% г/г на 14 декабря, риторика пресс-релиза продолжила ужесточаться. Сейчас релиз ЦБ обозначает, что регулятор будет оценивать наличие потенциала снижения ставки, тогда как в прошлых релизах речь шла о необходимости дальнейшего снижения ставки. Эта риторика означает, что регулятор возьмет паузу на заседании ЦБ 12 февраля и на протяжении всего 1К21; мы ожидаем, что окно возможностей для понижения ключевой процентной ставки появится только, начиная с 2К21. В то же время прогноз ЦБ на 2021 по-прежнему остается дезинфляционным и предполагает рост цен на 3,5-4,0%, указывая, что в 2020 регулятор приложил недостаточно усилий для предотвращения дезинфляционных рисков. Мы недавно понизили наш прогноз по инфляции на 2021 до 3,2%, так как резкий всплеск инфляции с ноября усилит дезинфляционный сценарий на 2021; в итоге мы по-прежнему ожидаем, что ЦБ в следующем году продолжит некоторое смягчение своей политики, однако его траектория несомненно будет гораздо более неровной.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)