Енисейский Объединенный Банк предложил жителям Красноярского края программу рефинансирования кредитов, говорится в релизе финучреждения.

Под программу рефинансирования попадают все виды кредитов, без ограничения по количеству. Клиент может начать вносить платежи по кредиту в следующем году, выбрав удобную опцию отсрочки платежа.



Программа рефинансирования:

Процентная ставка: от 9,75% без оформления страхования;

Срок кредитования: от года до пяти лет;

Сумма: до 3 млн рублей;

Количество и виды рефинансируемых кредитов не ограничены.

Подать заявку можно в любом отделении банка, по телефону горячей линии.

При рефинансировании кредитов, клиент может получить еще и кредитную карту с беспроцентным периодом 111 дней, добавили в банке.