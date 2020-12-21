Под программу рефинансирования попадают все виды кредитов, без ограничения по количеству.
Енисейский Объединенный Банк предложил жителям Красноярского края программу рефинансирования кредитов, говорится в релизе финучреждения.
Под программу рефинансирования попадают все виды кредитов, без ограничения по количеству. Клиент может начать вносить платежи по кредиту в следующем году, выбрав удобную опцию отсрочки платежа.
Программа рефинансирования:
- Процентная ставка: от 9,75% без оформления страхования;
- Срок кредитования: от года до пяти лет;
- Сумма: до 3 млн рублей;
- Количество и виды рефинансируемых кредитов не ограничены.
Подать заявку можно в любом отделении банка, по телефону горячей линии.
При рефинансировании кредитов, клиент может получить еще и кредитную карту с беспроцентным периодом 111 дней, добавили в банке.
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