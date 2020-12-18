Продать банк «Открытие» дороже 0,5 капитала эксперты считают нереальным, ему нужно улучшить показатели рентабельности и доходы от классического банковского бизнеса, пишет «Коммерсант» . Ранее ЦБ выбрал инвестиционных консультантов для приватизации «Открытия».

По словам аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, оптимально сразу продать не менее 20% акций . Получить за банк дороже 0,5 капитала будет сложно, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его мнению, в оптимистичном сценарии ЦБ при продаже блокпакета в 20% можно рассчитывать на 50 млрд рублей. Также для успешного IPO «Открытию» нужна высокая прибыльность, уверены собеседники издания.

Метрики, которые показывают финансовую устойчивость (достаточность капитала, уровень ликвидности и покрытия риска) у банка сильные, но в 2021 году очень важно показать хорошую прибыль, признает Клапко. Для этого «Открытию» необходимо наращивать объемы классического банковского бизнеса, доля которого в доходах сейчас сравнительно невысока. Также банку еще предстоит повышать процентную маржу, он может показать рост маржи за счет низкой базы, пояснил Клапко.

ЦБ допускает продажу группы или ее отдельных частей стратегическому инвестору.

По мнению экспертов, нужен как большой стратегический инвестор, так и «набор более мелких», чтобы сложилось давление с их стороны на увеличение акционерной стоимости. Для банковского рынка было бы полезно, чтобы в этот актив зашел иностранный инвестор, однако санкционный фон делает это практически невозможным, ЦБ придется искать локального игрока. По словам экспертов, встает вопрос, что такой системно значимый крупный банк станет для нового владельца непрофильным активом и что этот стратегический инвестор будет с ним делать.