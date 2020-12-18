Годовая инфляция в ноябре находилась в диапазоне от 1,9% на Чукотке до 6,4% в Дагестане при среднем по России значении порядка 4,4% . Такие данные приводятся в сообщении Центробанка РФ на основе информационно-аналитических материалов по инфляции в регионах.

Как уточняется, на Дальнем Востоке инфляция повысилась наименее существенно — здесь она в большей степени зависит от локальных факторов, связанных с удаленностью от остальной части России и высокой значимостью импорта из Китая и других стран Азии.

Наибольшее ускорение роста цен произошло на Северном Кавказе, где сильнее проявились характерные для всей страны факторы на рынках продовольственных товаров.

«Главные причины изменения инфляции совпадают для большинства регионов: это ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие. Сказалось и снижение урожая отдельных сельхозкультур. Наиболее заметен был рост цен на сахар, подсолнечное масло, овощи и яйца», — комментирует Михаил Балакин из экономического управления Волго-Вятского главного управления Банка России.

Относительно Нижегородской области, где базируется Волго-Вятское ГУ ЦБ, Балакин сообщает, что цены на товары и услуги за год выросли на 5,3%. «Рост цен оказался выше, чем в большинстве регионов, из-за того, что и платежный спрос у нас выше, — поясняет он. — Например, нижегородцы в текущем году активнее пользовались услугами и меньше отказывались от летних отпусков. В то же время на продовольственных рынках Нижегородской области ситуация была более спокойной, чем во многих регионах. Так, цены на мясо и молоко меняются ощутимо медленнее, чем в целом по стране. Строительство животноводческих комплексов повышает насыщенность рынка и усиливает конкуренцию между производителями».



«Подробную информацию об инфляции в вашем регионе можно найти на сайте Банка России», — уточняет представитель регионального подразделения регулятора.