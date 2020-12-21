Банк России не рассматривает в рамках базовой концепции использование цифрового рубля для вкладов и выдачи займов. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

«В той модели, которую мы рассматриваем в качестве базовой концепции цифровой валюты Центрального банка, создание депозитов в цифровой валюте Центрального банка не рассматривается. <…> Депозиты в цифровом рубле не будут предусмотрены, не будут являться частью механизма цифрового рубля, точно так же, как и кредиты в цифровом рубле тоже выдавать будет невозможно», — сказал он.

Заботкин отметил, что ЦБ с запуском цифровой валюты не планирует конкурировать с банковским сообществом в приеме депозитов на рынке сбережений.