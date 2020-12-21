Цифровой рубль должен решить проблему заградительных тарифов и лимитов, установленных некоторыми банками в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в ходе онлайн-дискуссии, посвященной цифровому рублю, сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«Очень многие банки ввели заградительные тарифы, заградительные лимиты (При переводах через СБП. — Прим. ред.). Я думаю, что вы тоже это знаете. То есть свободный «вход» — с точки зрения перевести (деньги на счет), но из ряда банков очень сложно вывести. И в этом плане как инфраструктура — работает прекрасно, но, с точки зрения потребителя и вас как клиента, вы во многих банках будете испытывать большие сложности при попытке перевести свои же собственные деньги либо вам нужно будет это делать несколько дней, долго и нудно», — отметила Скоробогатова.

По ее словам, цифровой рубль «как раз за счет того, что кошельки будут на платформе Центрального банка и при этом все расчетные и кредитные продуктовые сервисы остаются «на руке» коммерческих банков, дает возможность уйти от этого платежного рабства. Мне кажется, это одна из задач, которую мы вместе с вами должны решить».

При этом первый замглавы ЦБ РФ подчеркнула, что Система быстрых платежей также продолжит развитие. «СБП будет развиваться сама по себе, это еще одни дополнительные рельсы для инфраструктуры платежей», — уточнила она.