Банки.ру запускает серию исследований по лидерам отечественного рынка потребительского кредитования . Совокупный портфель потребкредитов банков — участников первого рейтинга на 1 октября 2020 года составил 2,4 трлн рублей, а лидируют по размеру портфеля ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Первый рейтинг составлен на основании данных анкет в соответствии с отчетностью по РСБУ за три квартала 2020 года, а в дальнейшем планируется выпускать исследования по итогам каждого полугодия. К потребительским кредитам в рамках исследования отнесены кредиты наличными и POS-кредиты. Анкеты для участия были разосланы первой сотне банков по объему розничного кредитного портфеля в соответствии с данными финансового рейтинга Банки.ру. В исследовании приняли участие 17 банков.

Портфель потребительских кредитов ВТБ составляет 1,44 трлн рублей, Газпромбанка — 237,2 млрд, РСХБ — 187,6 млрд. Отметку в 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают у ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка.

Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка, самая высокая — у Совкомбанка: 1,25% и 21,62% соответственно при среднем показателе у банков-респондентов 8,5% (но ряд игроков не раскрыли эти данные, поэтому реальная итоговая цифра может быть иной).

За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк.

Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% в объемном).

Больше всего займов за отчетный период было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского ФО. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9% против 12,9% в целом по РФ).

Средняя сумма потребительского кредита по исследованным банкам составляет 364,8 тыс. рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, для всех банков эта цифра равна 232,3 тыс.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках, участвовавших в рейтинге, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составил 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7%, по оценке БКИ «Эквифакс»).



В материале, опубликованном в разделе «Исследования» , представлены расширенные рейтинги банков по разным показателям в сегменте потребкредитования, проанализированы сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по регионам и ряд других аспектов.