Банк «Союз» с 21 декабря ввел вклад «Проценты вперед». Минимальная сумма – 100 тыс. рублей.

Доходность при оформлении в офисе составляет 4,2%, в интернет-банке – 4,3% годовых. Срок депозита – 367 дней. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в день размещения средств во вклад. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.

Предложение действует до 31 января 2021 года.

