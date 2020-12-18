Генеральный директор Компании «ФлексСофт» дал интервью для портала CNews , в котором рассказал о тенденциях банковской цифровизации, о том каким будет банк будущего и о возможностях, которые уже сегодня дает банкам инновационная «Платформа FXL» для построения современных цифровых сервисов.

«Цифровая трансформация банков - это объективный процесс, который происходит на наших глазах. Однако серьезные преобразования, происходящие на клиентском уровне, должны поддерживаться соответствующей технологической модернизацией банковских ИТ-систем, — сказал Аркадий Лобас. — Предлагаемая нами «Платформа FXL» соответствует требованиям цифровой экономики и может уверенно обрабатывать неограниченное число финансовых транзакций в режиме реального времени, обладает уникальной гибкостью настройки бизнес-процессов и продуктов, что дает банкам возможность быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов и услуг (минимальный Time-to-Market), проверенной надежностью, обеспечивающей высокую доступность сервисов. За счет наличия встроенного BPM-сервера «Платформа FXL» позволяет максимально эффективно оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в режиме реального времени».

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