СДМ-Банк проводит акцию «Новогодний эквайринг» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты, которые с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года заключат новый договор на эквайринг или интернет-эквайринг, смогут до 31 марта 2021 года пользоваться льготным тарифом на расчетное обслуживание — 1,45% от суммы операций по картам платежных систем Visa, Mastercard и «Мир», — говорится в релизе.

Кроме того, на период действия акции будут отменены дополнительная комиссия и плата за сим-карту.



Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо, чтобы у клиентов был открыт расчетный счет в банке. С 1 апреля 2021 года, по истечении срока действия акции, тариф будет изменен в соответствии с действующим на тот момент тарифным планом.