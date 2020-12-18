Автомобиль, квартира и отпуск — рейтинг самых желанных подарков россиян на Новый год, свидетельствуют данные сервиса SuperJob.



Возглавляет рейтинг самых желанных новогодних подарков автомобиль — о таком сюрпризе мечтают 17% россиян. На втором месте — недвижимость — решить жилищный вопрос с помощью Деда Мороза хотели бы 14% опрошенных. Получить в подарок квартиру или дом чаще желают женщины (17% против 10% мужчин).

11% экономически активных россиян больше всего мечтают об отпуске, причем женщины значительно чаще мужчин: 16 и 6% соответственно.

Самым желанным подарком для каждого десятого (10%) опрошенного, независимо от пола, является новый смартфон, планшет или ноутбук. 7% респондентов обрадовались бы деньгам, по 2% мечтают о драгоценностях, ремонте в квартире и обновке — например, шубе или сумочке.

Пятая часть россиян (20%) назвала другие варианты самых желанных подарков — в их числе мотоцикл, лыжи, удочка, сертификат в спа, швейная машинка и пачка лотерейных билетов.