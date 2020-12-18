Первоуральскбанк с 21 декабря вводит вклад «Новогодний — проценты сразу!»

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 360 дней. Доходность составит 5,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты выплачиваются единовременно за весь срок размещения денежных средств во вкладе не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления суммы вклада на счет.

Предложение будет действовать до 29 декабря.