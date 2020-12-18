Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) сообщает о праздничном тарифном плане «Дебют Новогодний» с бесплатным открытием и обслуживанием счета в течение трех месяцев при подключении клиентом системы «Интернет-банк». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Тарифный план «Дебют Новогодний» действует для новых корпоративных клиентов, которые не имеют счетов в МИнБанке, за исключением счетов по депозитам, при условии резервирования счета на сайте банка и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания.

Согласно тарифному плану банк бесплатно предоставляет клиентам услуги по открытию счета, включая изготовление и заверение необходимых документов, услуги по подключению и использованию системы дистанционного банковского обслуживания (в течение трех месяцев, начиная с месяца подключения). Также в рамках тарифного плана клиенты могут бесплатно оформить чековую книжку и получить корпоративную карту, карту-кассира (для внесения наличных на счет через банкоматы и терминалы).