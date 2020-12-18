ВТБ добавил в контакты смартфона функцию перевода денег из мобильного банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пользователи нового «ВТБ Онлайн» смогут отправлять средства другим клиентам ВТБ, выбирая их непосредственно в телефонной книге. Технология вдвое сократит число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией в банковском приложении. Функция доступна на платформе Android», — говорится в релизе.

Для совершения операции клиенту необходимо открыть контакт в адресной книге смартфона, найти в меню ВТБ и выбрать пункт «Перевести». Пользователь выбирает номер адресата, проходит идентификацию в запустившемся «ВТБ Онлайн» и сразу видит экран для перевода средств с автоматически указанным банком получателя (при необходимости его можно поменять). После этого клиенту останется только ввести сумму для перевода и отправить деньги.

Новая функция появилась в версии 15.1 мобильного банка «ВТБ Онлайн». Для перевода средств пользователю необходимо разрешить приложению доступ к своей адресной книге: в «ВТБ Онлайн» он запрашивается автоматически при открытии списка контактов.