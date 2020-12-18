Ипотечные заемщики в Абсолют Банке к началу зимы «помолодели» на два года, говорится в исследовании кредитной организации.

«Еще в августе-сентябре 2020 года средний возраст клиентов, которые брали кредит на покупку недвижимости, составлял 36 лет, в декабре — уже 34 года. При этом доля мужчин-заемщиков сейчас составляет 46%, она выросла на 5% по сравнению с осенними показателями», — поясняют в банке.

Самые молодые ипотечники живут в Вологде, Казани, Омске, Уфе и Москве. В этих городах «возраст ипотеки» зачастую не превышает 31—33 лет. А в Нижнем Новгороде в декабре обнаружен 22-летний обладатель новой квартиры в ипотеку.

В Ростове-на-Дону, Краснодаре, Перми, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Набережных Челнах и Самаре ипотеку берут люди чуть постарше, в среднем 35—37 лет.