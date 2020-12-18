Россельхозбанк запустил «Виртуального помощника» — чат-бот для социальных сетей и мессенджеров, сообщает пресс-служба кредитной организации. Чат-бот не только дает консультации, но и может помочь пользователям выбрать и оформить большинство банковских продуктов. При выборе кредита информация из чат-бота может быть автоматически передана в банковские системы, благодаря этому пользователю не потребуется заполнять данные повторно.

«Чат-бот от Россельхозбанка запущен в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Он помогает пользователям подобрать потребительский кредит, кредитную карту, ипотечную программу, выбрать аккредитованные объекты для оформления ипотеки, рассчитать параметры кредита, отправить требования и список документов для оформления банковского продукта, собирать базовую информацию для оформления заявки, информирует о статусе заявки», — говорится в релизе.

«Виртуальный помощник» не только консультирует пользователей, но и помогает им оформить банковские продукты: когда пользователь решает продолжить оформление на сайте, чат-бот передает банку данные из переписки.



В планах развития виртуального помощника Россельхозбанка обучение чат-бота с помощью технологий машинного обучения и распознавания естественного языка, то есть чат-бот будет самообучаться через общение с пользователями.

