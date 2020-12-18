Российские банки поддержали рекомендации ЦБ приостановить продажу сложных инвестиционный продуктов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

Банк России в среду опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки. Такое тестирование должно начаться в III квартале 2021 года, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

После этого в СберБанке заявили, что поддерживают инициативу ЦБ РФ по повышению информирования инвесторов обо всех рисках при продаже им структурных продуктов.

С крупнейшим российским банком солидарны и другие игроки. «Рекомендации регулятора призваны минимизировать риски потребителей в части финансовых потерь в случае приобретения сложных инвестиционных продуктов. Качественное и полное консультирование является базовым условием предложения инвестиционных инструментов, и в этой части мы солидарны с позицией Банка России», — заявил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

В Райффайзенбанке видят стремление регулятора максимально избежать некачественных продаж физическим лицам сложных финансовых продуктов. «Существенного роста продаж сложных продуктов мы не видим: наши клиенты по-прежнему предпочитают классические паевые фонды или инвестиции в облигации государственного долга через брокерский счет», — рассказал руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.



В банке «Восточный» сообщили, что временно приостановили продажи инвестиционных продуктов для неквалифицированных инвесторов. Кредитная организация указала также, что ее продажи инвестпродуктов в четыре — пять раз ниже, чем в ряде других розничных банков-конкурентов.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц, который вступит в силу 1 апреля 2022 года. Цель нововведений — защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах. Закон сохраняет действующий сейчас подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных.

Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен ЦБ. Они также смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов. Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов неквалифицированному инвестору нужно будет пройти обязательное тестирование.