Автоградбанк приступил к выпуску детских карт , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Детская карта» выпускается бесплатно для детей от семи до 14 лет в качестве дополнительной к основному счету родителя.



Предназначена для обеспечения ребенка денежными средствами с возможностью контроля трат. С помощью такой карты можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, в том числе в Интернете, а также снимать наличные средства в банкоматах. Сумму, которую может потратить ребенок на покупки, определяет родитель.

«В современном мире наличие у детей денег на карманные расходы стало нормой. Следующий шаг — когда деньги находятся на банковской карте, ведь это отличная возможность научить детей финансовой грамотности: как контролировать свои расходы, как распределять средства на несколько дней, как копить их на крупную покупку, как выбрать предложения с выгодными скидками», — говорится в релизе.

