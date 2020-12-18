Альфа-Банк запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду. Для покупателя сервис бесплатный, а для продавца дешевле услуг эквайринга, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оплата по QR-коду проста и удобна. Для нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка. Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто», — говорится в релизе.

За счет увеличенных лимитов сервис актуален для автодилеров — к нему уже подключились ГК «Автомир», «Авилон» и «Панавто».