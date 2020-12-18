Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде.

«Я думаю, что мы продлим его [соглашение] и до конца 2022 года, и даже после», — сказал он.

Следующее заседание российско-саудовской комиссии по сотрудничеству будет в марте, сообщил Абдель Азиз бен Сальман. «Мы планируем провести такие же двусторонние переговоры в рамках МПК в марте», — сказал он. Саудовский министр сообщил, что к заседанию МПК стороны представят 74 перспективных совместных проекта. По словам принца, они охватывают различные области сотрудничества и будут реализованы в ближайшие годы.

Ранее саудовский министр отметил, что координация между Эр-Риядом и Москвой «носит стратегический характер и имеет важное значение для выполнения подписанных соглашений». «Мы намерены продолжать взаимовыгодное сотрудничество с Россией, мощный импульс которому дали визиты короля Сальмана бен Абдель Азиза в Москву в 2017 году и президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд в 2019 году», — подчеркнул саудовский министр.