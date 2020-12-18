Наличные в России с 19 декабря прекратят проверять на радиацию в связи с низкой долей выявления радиоактивных купюр, говорится в сообщении Ассоциации банков России (АБР).

«Ассоциация банков России и комитет Ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания «лабораторий» по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет», — отмечается в сообщении.

Необходимость отмены требований по проведению радиоактивного контроля была обусловлена крайне низкой долей выявления радиоактивных банкнот. При этом кредитным организациям приходилось выделять существенные объемы расходов на выполнение этих нормативных требований. Соответствующее указание Банка России вступает в силу с 19 декабря.